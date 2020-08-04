Комедійний телесеріал "Одного разу під Полтавою" матиме продовження. На Київщині вже розпочались зйомки нового сезону. Незмінною зіркою серіалу стане гуморист Юрій Ткач, який вже встиг розсмішити до сліз своїх прихильників.

В інстаграмі він опублікував серію курйозних роликів зі знімального майданчика. На одному з них Юрій Ткач показав, як на роботі можна сумувати за морем. Актор взяв рупор та просто на знімальному майданчику розіграв імпровізовану сценку, де скеровував уявні байдарки та катамарани.

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Та на цьому Юрій Ткач не обмежився. Кумедні гримаси та сценка з виходом багатія до сліз розсмішили його прихильників. Ймовірно, ці кадри залишаться за лаштунками "Одного разу під Полтавою", однак епізоди серіалу будуть не менш кумедними.

Про що серіал "Одного разу під Полтавою"

Це ситком від "95 кварталу", який транслюють з 2014 року. Головні герої – подружжя Юрчик та Яринка, які живуть у невеликому селі на Полтавщині. І якщо сільські будні уявляють нудними, то цей серіал з легкістю спростовує це. Герої потрапляють у курйозні ситуації, а допомагають їм в цьому пенсіонер дід Петро, ефектна продавчиня Віра, дільничий Сашко та кум Вітя.

Головні ролі у ситкомі "Одного разу під Полтавою" зіграли:

Юрій Ткач

Ірина Сопонару

Віктор Гевко

Олександр Теренчук

Анна Саліванчук

Олександр Данильченко



Актори ситкому "Одного разу під Полтавою" / Фото 95 квартал