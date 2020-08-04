Комедийный телесериал "Однажды под Полтавой" будет иметь продолжение. На Киевщине уже начались съемки нового сезона. Неизменной звездой сериала станет юморист Юрий Ткач, который уже успел рассмешить до слез своих поклонников.

В инстаграме он опубликовал серию курьезных роликов со съемочной площадки. На одном из них Юрий Ткач показал, как на работе можно скучать за морем. Актер взял рупор и прямо на съемочной площадке разыграл импровизированную сценку, где направлял воображаемые байдарки и катамараны.

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Но этим Юрий Ткач не ограничился. Забавные гримасы и сценка с выходом богача до слез рассмешили его поклонников. Вероятно, эти кадры останутся за кулисами "Однажды под Полтавой", однако эпизоды сериала будут не менее забавными.

О чем сериал "Однажды под Полтавой"

Это ситком от "95 квартала", который транслируют с 2014 года. Главные герои – супруги Юрчик и Яринка, которые живут в небольшом селе на Полтавщине. И если сельские будни представляют скучными, то этот сериал с легкостью опровергает это. Герои попадают в курьезные ситуации, а помогают им в этом пенсионер дед Петр эффектная продавщица Вера, участковый Саша и кум Витя.

Главные роли в ситкоме "Однажды под Полтавой" сыграли:

Юрий Ткач

Ирина Сопонару

Виктор Гевко

Александр Теренчук

Анна Саливанчук

Александр Данильченко



Актеры ситкома "Однажды под Полтавой" / Фото 95 квартал