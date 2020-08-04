Юрий Ткач поделился курьезными видео со съемок "Однажды под Полтавой"
Комедийный телесериал "Однажды под Полтавой" будет иметь продолжение. На Киевщине уже начались съемки нового сезона. Неизменной звездой сериала станет юморист Юрий Ткач, который уже успел рассмешить до слез своих поклонников.
В инстаграме он опубликовал серию курьезных роликов со съемочной площадки. На одном из них Юрий Ткач показал, как на работе можно скучать за морем. Актер взял рупор и прямо на съемочной площадке разыграл импровизированную сценку, где направлял воображаемые байдарки и катамараны.
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Но этим Юрий Ткач не ограничился. Забавные гримасы и сценка с выходом богача до слез рассмешили его поклонников. Вероятно, эти кадры останутся за кулисами "Однажды под Полтавой", однако эпизоды сериала будут не менее забавными.
О чем сериал "Однажды под Полтавой"
Это ситком от "95 квартала", который транслируют с 2014 года. Главные герои – супруги Юрчик и Яринка, которые живут в небольшом селе на Полтавщине. И если сельские будни представляют скучными, то этот сериал с легкостью опровергает это. Герои попадают в курьезные ситуации, а помогают им в этом пенсионер дед Петр эффектная продавщица Вера, участковый Саша и кум Витя.
Главные роли в ситкоме "Однажды под Полтавой" сыграли:
- Юрий Ткач
- Ирина Сопонару
- Виктор Гевко
- Александр Теренчук
- Анна Саливанчук
- Александр Данильченко
Актеры ситкома "Однажды под Полтавой" / Фото 95 квартал