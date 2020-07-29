"95 квартал" завершил съемки комедии "18-летний олигарх": новые фото из фильма
Украинские киноманы в ожидании новинок, которые подготовили для них отечественные режиссеры. Среди них – комедия "95 квартала" с названием "18-летний олигарх". Сейчас в сети появились новые кадры со съемочной площадки, которые еще больше приковали внимание зрителей к проекту.
Известно, что комедия стала одним из 4 фильмов, которые "95 квартал" создаст для телеканала "Украина". Сейчас съемки происходившие на Киевщине, уже завершились, ленту передали на монтаж. А, чтобы подогреть интерес зрителей к проекту, в сети опубликовали кадры с главными актерами – Лилией Ребрик и Иваном Оганесяном.
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Звезды комедии "18-летний олигарх" / Фото Instagram / @kanalukraina
Что известно о комедии "18-летний олигарх"
По сюжету, 45-летний олигарх узнает о смертельной болезни и понимает, что после объявления диагноза все партнеры готовы пойти на все, чтобы завладеть его акциями в компании. Чтобы спасти дело своей жизни, богачь решает переписать все свое состояние на внебрачную дочь, которая никогда не видела своего отца. У мужчины мало времени, поэтому он отправляется в деревню, чтобы наладить общение с девушкой и убедить ее принять наследство.
Главные актеры фильма "18-летний олигарх":
- Иван Оганесян
- Ирина Гришак
- Лилия Ребрик
- Екатерина Гулякова
- Дмитрий Саранск
Комедия "18-летний олигарх"/ Фото Instagram / @kanalukraina
Съемки комедии "95 квартала" / Фото Instagram / @kanalukraina
Главная героиня фильма "18-летний олигарх" / Фото Instagram / @kanalukraina