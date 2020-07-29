Украинские киноманы в ожидании новинок, которые подготовили для них отечественные режиссеры. Среди них – комедия "95 квартала" с названием "18-летний олигарх". Сейчас в сети появились новые кадры со съемочной площадки, которые еще больше приковали внимание зрителей к проекту.

Известно, что комедия стала одним из 4 фильмов, которые "95 квартал" создаст для телеканала "Украина". Сейчас съемки происходившие на Киевщине, уже завершились, ленту передали на монтаж. А, чтобы подогреть интерес зрителей к проекту, в сети опубликовали кадры с главными актерами – Лилией Ребрик и Иваном Оганесяном.

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Звезды комедии "18-летний олигарх" / Фото Instagram / @kanalukraina

Что известно о комедии "18-летний олигарх"

По сюжету, 45-летний олигарх узнает о смертельной болезни и понимает, что после объявления диагноза все партнеры готовы пойти на все, чтобы завладеть его акциями в компании. Чтобы спасти дело своей жизни, богачь решает переписать все свое состояние на внебрачную дочь, которая никогда не видела своего отца. У мужчины мало времени, поэтому он отправляется в деревню, чтобы наладить общение с девушкой и убедить ее принять наследство.

Главные актеры фильма "18-летний олигарх":

Иван Оганесян

Ирина Гришак

Лилия Ребрик

Екатерина Гулякова

Дмитрий Саранск



Комедия "18-летний олигарх"/ Фото Instagram / @kanalukraina



Съемки комедии "95 квартала" / Фото Instagram / @kanalukraina