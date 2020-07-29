Українські кіномани в очікуванні новинок, які підготували для них вітчизняні режисери. Серед них – комедія "95 кварталу" із назвою "18-річний олігарх". Наразі у мережі з'явились нові кадри зі знімального майданчика, які ще більше прикували увагу глядачів до проєкту.

Відомо, що комедія стала одним із 4 фільмів, які "95 квартал" створить для телеканалу "Україна". Наразі зйомки, що відбувались на Київщині, вже завершились, стрічку передали на монтаж. А, щоб підігріти цікавість глядачів до проєкту, у мережі опублікували кадри з головними акторами – Лілією Ребрик та Іваном Оганесяном.

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Зірки комедії "18-річний олігарх" / Фото Instagram / @kanalukraina

Що відомо про комедію "18-річний олігарх"

За сюжетом, 45-річний олігарх дізнається про смертельну хворобу та розуміє, що після оголошення діагнозу всі партнери готові піти на все, аби заволодіти його акціями в компанії. Щоб врятувати справу свого життя, багатій вирішує переписати всі свої статки на позашлюбну доньку, яка ніколи не бачила свого батька. У чоловіка обмаль часу, тому він вирушає у село, щоб налагодити спілкування з дівчиною та переконати її прийняти спадок.

Головні актори фільму "18-річний олігарх":

Іван Оганесян

Ірина Гришак

Лілія Ребрик

Катерина Гулякова

Дмитро Саранськ



Комедія "18-річний олігарх" / Фото Instagram / @kanalukraina



Зйомки комедії "95 кварталу" / Фото Instagram / @kanalukraina