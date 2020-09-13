Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова є одним із найпопулярніших в українському шоу-бізнесі. Прихильникам цікаво дізнаватися подробиці їх особистого життя. Днями телеведучий поділився зворушливим сімейним кадром, який вже встиг замилувати мережу.

Катя та Юрій досі не показали обличчя свого сина публіці. Вони часто діляться милими моментами, проте Іан на фото завжди зображений, позуючи боком або спиною до камери. На особистій інстаграм-сторінці Горбунов вкотре поширив чарівну світлину, яку зробили під час осінньої фотосесії.

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Зіркові батьки обожнюють свого малюка. На карантині вони увесь час проводили із ним, разом відпочивали та насолоджувалися кожною миттю. Пара часто бере Іван у подорожі, влаштовує сімейні вечори у заміському будинку. Нещодавно вони троє позували у фотосесії на тлі неймовірно красивих осінніх пейзажів.

Сімейна фотосесія Осадчої та Горбунова

Катя Осадча постала перед камерою в елегантній червоній сукні, з вишуканою зачіскою та красивим макіяжем. Її коханий позував у чорних джинсах та білій сорочці, а Іван – стильній сорочці в клітинку та штанах. Сім'я мала чудовий вигляд, а образи гармонійно поєднувалися із атмосферою та місцем зйомки.

На обличчях Юрія та Каті сяють усмішки. Вони щасливі спостерігати за синочком, який швидко росте і щоразу радує їх. На фото зіркові батьки спостерігають за тим, як Іван намагається досягти гілочку дерева, будучи у тата на руках.

"Привіт, осене! Ти – чудова!", – написав у дописі Горбунов.



Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином Іваном / Instagram / @gorbunovyuriy