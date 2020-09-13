Звездная супружеская чета Кати Осадчей и Юрия Горбунова является одной из самых популярных в украинском шоу-бизнесе. Поклонникам интересно узнавать подробности их личной жизни. На днях телеведущий поделился трогательным семейным кадром, который уже успел очаровать сеть.

Катя и Юрий до сих пор не показали лицо своего сына публике. Они часто делятся милыми моментами, однако Иван на фото всегда изображен, позируя боком или спиной к камере. На личной инстаграм-странице Горбунов в очередной раз распространил волшебную фотографию, которую сделали во время осенней фотосессии.

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Звездные родители любят своего малыша. На карантине они все время проводили с ним вместе отдыхали и наслаждались каждым мгновением. Пара часто берет Ивана в путешествия, устраивает семейные вечера в загородном доме. Недавно они вместе позировали в фотосессии на фоне невероятно красивых осенних пейзажей.

Семейная фотосессия Осадчей и Горбунова

Катя Осадчая предстала перед камерой в элегантном красном платье, с изысканной прической и красивым макияжем. Ее любимый позировал в черных джинсах и белой рубашке, а Иван – стильной рубашке в клеточку и штанах. У семьи был прекрасный вид, а образы гармонично сочетались с атмосферой и местом съемки.

На лицах Юрия и Кати сияют улыбки. Они счастливы наблюдать за сыночком, который быстро растет и каждый раз радует их. На фото звездные родители наблюдают за тем, как Иван пытается достать веточку дерева, будучи у папы на руках.

"Привет, осень! Ты – замечательная!", – написал в заметке Горбунов.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном Иваном / Instagram / @gorbunovyuriy