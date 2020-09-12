Сегодня, 12 сентября, свой день рождения празднует успешная украинская ведущая Катя Осадчая. Ей исполняется 37 лет. Первым именинницу поздравил муж Юрий Горбунов. Роскошный подарок от любимого звезда показала в сети.

В инстаграм-профиле Катя Осадчая достаточно часто делится трогательными моментами личной жизни. Не похвастаться подарком от мужа в день своего 37-летия ведущая просто не могла. Она призналась, что 12 сентября их семья отмечает двойной праздник.

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Как выяснилось, четыре года назад Юрий Горбунов сделал предложение Кате Осадчей после непродолжительного романа. Она отметила, что в день рождения и помолвки первые поздравления неизменно слышит от любимого.

Первые цветы всегда от Юры Горбунова. Четыре года назад, в ночь на мой день рождения, Юра сделал предложение руки и сердца. С годами становлюсь сентиментальной,

– чувственно написала Катя Осадчая.

Милое признание ведущая дополнила красивым фото, сделанным в первые минуты своего 37-летия. Перед камерой Катя Осадчая появилась в домашнем образе. Она позировала в мятном худи без косметики на лице, пленив сеть сияющей красотой. Волосы собрала в пучок, а в руках держала роскошный огромный букет, который получила от мужа.

Как Юрий Горбунов поздравил Катю Осадчую с 37-летием

Кроме цветов, шоумен и ведущий публично поздравил жену с днем рождения в инстаграм-профиле. Он собрал самые атмосферные фото и видео звезды в один ролик. В нем Катя Осадчая появилась как с Горбуновым и младшим сыном Иваном, так и со звездными друзьями.

"Катенька! С Днем рождения! Будь счастливой! Мы с Иваном тебя очень любим", – написал человек.

Как Катю Осадчую поздравили звездные коллеги

Стоит отметить, что именинница Катя Осадчая славится своей дружбой со звездами украинского шоу-биза. Так, в комментариях ее поздравили Тина Кароль, Юлия Санина, Оля Полякова, Екатерина Кухар, Даша Астафьева, Алена Шоптенко, Александр Пономарев, Ирина Федишин и многие другие.

А знаменитая коллега Маша Ефросинина вообще посвятила Осадчую сообщением в инстаграме. Она подчеркнула, что ведущей прекрасно удается совмещать работу с дружбой и не выходить за профессиональные рамки во время интервью.

"Катюня, почти на всех наших совместных фото ты с микрофоном, кроме тех, которые показывать нельзя. Я не знаю более трудоспособного и стрессоустойчивого человека! Я счастлива быть причастна к моментам, где ты смешливая, где у тебя наворачиваются слезы счастья, где ты творишь невероятные сюрпризы своей семье", – говорится в заметке.