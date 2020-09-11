Украинская телеведущая Катя Осадчая привыкла работать перед камерой, поэтому каждая ее съемка завораживает

За 15 лет работы на телевидении Катя Осадчая продемонстрировала множество стильных образов и осуществила сотни трендовых выходов. Ни один ее look не остается без внимания публики. На личной странице в инстаграме ведущая поделилась результатами волшебной съемки, для которой выбрала воздушное платье.

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Перед камерой знаменитость предстала в нежном наряде. На ней оранжевое платье свободного кроя длины миди с прозрачными рукавами. Стройную фигуру и хрупкую талию подчеркивал пояс в тон, а верх с завязками на шее добавлял элегантности.

Катя Осадчая дополнила легкое платье белыми кроссовками. Волосы она собрала в изысканный хвост, оставив пряди спереди. Звезда не привыкла утяжелять свои образы дерзким макияжем, поэтому естественную красоту дополнила, выделив глаза и накрасив губы сияющей помадой. Она позировала в осеннем парке, отметив, что обожает это время года.

"Осень – моя пора. И хотя до золотой осени еще есть время, уже подкрадывается ностальгия по лету. И еще сегодня последний день моих 36", – написала Катя Осадчая.



Катя Осадчая поразила осенней фотосессией / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая поразила осенней фотосессией / Instagram / @kosadcha