Ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса. Чувства между супругами вспыхнули на съемочной площадке, однако развивались разве что на глазах звездных коллег. Певица Тина Кароль была одной из тех, кто воочию видел зарождение романтических отношений.

Уже три года 36-летняя Катя Осадчая и 50-летний Юрий Горбунов официально женаты и воспитывают общего сына Ивана. Каждый новый совместный кадр или появление супругов вызывают настоящий фурор. Звезды не демонстрируют свои чувства и страсть на публике как и тогда, когда между ними только зарождалось любви. Однако для программы "ЖВЛ" Тина Кароль вспомнила, как это было.

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Певица и подруга Кати Осадчей признается, что симпатия между знаменитой парой появилась тогда, когда они начали работать вместе во время съемок талант-шоу "Голос. Дети 2" 2015 года. По словам самого успешного тренера, она своими глазами видела первые поцелуи ведущих за кулисами.

Были шуры-муры. Посмотрите как она расцвела, засеяла с Юрой Горбуновым. Я видела, как в них зарождалась любовь. У меня есть хроники моей светской жизни об их отношениях,

– поделилась Тина Кароль.

Стоит отметить, что телевизионная карьера могла объединить супругов еще 15 лет назад. Как выяснилось, для первого выпуска программы "Светская жизнь" Катя Осадчая брала интервью именно у Горбунова. Однако отвечать на вопрос, с первой ли встречи ему понравилась теперешняя жена, шоумен не стал.

Отметим, что на то время Катя Осадчая уже была разведена с первым мужем бизнесменом Олегом Полищуком, от брака с которым воспитывает 17-летнего сына Илью. А вот Юрий Горбунов был женат на артистке балета Людмиле, союз с которой длился 22 года.