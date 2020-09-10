Ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов – одна з найзразковіших пар українською шоу-бізнесу. Почуття між подружжям спалахнули на знімальному майданчику, однак розвивались на очах хіба зіркових колег. Співачка Тіна Кароль була однією з них.

Вже три роки 36-річна Катя Осадча та 50-річний Юрій Горбунов офіційно одружені та виховують спільного сина Івана. Кожен новий спільний кадр чи поява подружжя викликають справжній фурор. Зірки не демонструють свої почуття та пристрасть на публіці як і тоді, коли між ними лише зароджувалось кохання. Проте для програми "ЖВЛ" Тіна Кароль пригадала, як це було.

До теми Юрій Горбунов розповів, як колеги просять його домовитися з Катею Осадчою про інтерв'ю: відео

Співачка і подруга Каті Осадчої зізнається, що симпатія між знаменитою парою з'явилась тоді, коли вони почали працювати разом під час зйомок талант-шоу "Голос. Діти 2" 2015 року. За словами найуспішнішої тренерки, вона на власні очі бачила перші поцілунки ведучих за лаштунками.

Були шури-мури. Подивіться як вона розквітла, розсіяла з Юрою Горбуновим. Я бачила, як у них зароджувалося кохання. Я маю хроніки мого світського життя про їх стосунки,

– поділилась Тіна Кароль.

Варто зазначити, що телевізійна кар'єра могла об'єднати подружжя ще 15 років тому. Як з'ясувалось, для першого випуску програми "Світське життя" Катя Осадча брала інтерв'ю саме в Горбунова. Однак відповідати на питання, чи з першої зустрічі йому сподобалась теперішня дружина, шоумен не став.

Зазначимо, що на той час Катя Осадча вже була розлучена з першим чоловіком бізнесменом Олегом Поліщуком, від шлюбу з яким виховує 17-річного сина Іллю. А от Юрій Горбунов був одружений з артисткою балету Людмилою, союз з якою тривав 22 роки.