Українська телеведуча Катя Осадча звикла працювати перед камерою, тому кожна її зйомка заворожує природністю та жіночністю. За день до свого 37-річчя зірка показала результати осінньої фотосесії, кадри з якої підкорили мережу.

За 15 років роботи на телебаченні Катя Осадча продемонструвала безліч стильних образів та здійснила сотні трендових виходів. Жоден її look не залишається без уваги публіки. На особистій сторінці в інстаграмі ведуча поділилась результатами чарівної зйомки, для якої обрала повітряну сукню.

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Перед камерою знаменитість постала у ніжному вбранні. На ній помаранчева сукня вільного крою дожини міді з прозорими рукавами. Струнку фігуру та тендітну талію підкреслював пояс в тон, а верх з зав'язками на шиї додавав елегантності.

Катя Осадча доповнила легку сукню білими кросівками. Волосся вона зібрала у вишуканий хвіст, залишивши пасма спереду. Зірка не звикла обтяжувати свої образи зухвалим макіяжем, тому природну красу довершила, виділивши очі та нафарбувавши губи сяючою помадою. Вона позувала в осінньому парку, зазначивши, що обожнює цю пору року.

"Осінь – моя пора. І хоча до золотої осені ще є час, вже підкрадається ностальгія за літом. І ще сьогодні останній день моїх 36", – написала Катя Осадча.



Катя Осадча вразила осінньою фотосесією / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча вразила осінньою фотосесією / Instagram / @kosadcha