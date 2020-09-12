Сьогодні, 12 вересня, свій день народження святкує успішна українська ведуча Катя Осадча. Їй виповнюється 37 років. Першим іменинницю привітав чоловік Юрій Горбунов. Розкішний подарунок від коханого зірка показала в мережі.

В інстаграм-профілі Катя Осадча досить часто ділиться зворушливими моментами особистого життя. Не похизуватись подарунком від чоловіка у день свого 37-річчя ведуча просто не могла. Вона зізналась, що 12 вересня їхня сім'я відзначає подвійне свято.

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Як з'ясувалось, чотири роки тому Юрій Горбунов освідчився Каті Осадчій після нетривалого роману. Вона наголосила, що в день народження і заручин перші привітання незмінно чує від коханого.

Перші квіти завжди від Юри Горбунова. Чотири роки тому, в ніч на мій день народження, Юра зробив пропозицію руки і серця. З роками стаю сентиментальною,

– чуттєво написала Катя Осадча.

Миле зізнання ведуча доповнила красивим фото, зробленим у перші хвилини свого 37-річчя. Перед камерою Катя Осадча постала в домашньому образі. Вона позувала у м'ятному худі без косметики на обличчі, зачарувавши мережу сяючою вродою. Волосся зібрала у пучок, а в руках тримала розкішний величезний букет, який отримала від чоловіка.

Як Юрій Горбунов привітав Катю Осадчу з 37-річчям

Окрім квітів, шоумен і ведучий публічно привітав дружину з днем народження в інстаграм-профілі. Він зібрав найатмосферніші фото та відео зірки в один ролик. У ньому Катя Осадча з'явилась як з Горбуновим і молодшим сином Іваном, так і з зірковими друзями.

"Катрусю! З Днем народження! Будь щасливою! Ми з Іваном тебе дуже любимо", – написав чоловік.



Як Катю Осадчу привітали зіркові колеги

Варто зазначити, що іменинниця Катя Осадча славиться своєю дружбою з зірками українського шоу-бізу. Так, у коментарях її привітали Тіна Кароль, Юлія Саніна, Оля Полякова, Катерина Кухар, Даша Астаф'єва, Олена Шоптенко, Олександр Пономарьов, Ірина Федишин і багато інших.

А знаменита колега Маша Єфросиніна взагалі присвятила Осадчій допис в інстаграмі. Вона наголосила, що ведучій чудово вдається поєднувати роботу з дружбою та не виходити за професійні рамки під час інтерв'ю.

"Катюню, майже на всіх наших спільних фото ти з мікрофоном, крім тих, що показувати неможна. Я не знаю більш працездатної та стресостійкої людини! Я щаслива бути причетна до моментів, де ти сміхотлива, де у тебе навертаються сльози щастя, де ти твориш неймовірні сюрпризи своїй сім'ї", – йдеться у дописі.