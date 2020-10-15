Успішний телеведучий і актор Юрій Горбунов розповів про знімання пікантних сцен кіно. Він пригадав момент, коли в одному із фільмів мав поцілуватися з Надією Мейхер.

Юрій Горбунов є одним із найпопулярніших українських акторів. Він часто постає перед камерами у комедійних стрічках, проте навіть у них є досить відверті сцени. Зокрема, під час зйомок серіалу "Великі Вуйки" Юрій цілувався з Надією Мейхер. Про це він розповів в інтерв'ю ютуб-проєкту 2POPODCAST.

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Пристрасний поцілунок Надії та Юрія був одним із найпікантніших епізодів стрічки. Проте обоє акторів одружені і дружина Горбунова – Катя Осадча звісно, що не схвально відреагувала на таку сцену за участі коханого.

Реакція Осадчої на поцілунок Горбунова з Мейхер

Юрій розповів обраниці, що має поцілувалися з Надією в кадрі. Тоді вона подумала, що це буде не по-справжньому, проте чоловік зізнався, що це буде реальний поцілунок, на що Катя відреагувала дуже бурхливо. Вона попросила коханого зняти цей момент на телефон, проте він відмовився.

Ввечері, коли я прийшов додому, Катя запитала: "Ну що, як там Мейхер?". Я жартома відповів: "Ти знаєш…", а вона трохи з обуренням: "Тобто, ти знаєш?",

– пригадав актор.

Хоча дружина Юрія і відреагувала на цю ситуацію не схвально, проте вона розуміє, що це лише робота. У кадрі все має виглядати, як у реальному життя, адже по-іншому глядачі не повірять і стрічка буде не цікавою.

Інтерв'ю Юрія Горбунова для 2POPODCAST: дивіться відео онлайн