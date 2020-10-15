Успешный телеведущий и актер Юрий Горбунов рассказал о съемках пикантных сцен кино. Он вспомнил момент, когда в одном из фильмов должен был поцеловаться с Надеждой Мейхер.

Юрий Горбунов является одним из самых популярных украинских актеров. Он часто предстает перед камерами в комедийных лентах, однако даже в них есть достаточно откровенные сцены. В частности, во время съемок сериала "Большие Вуйки" Юрий целовался с Надеждой Мейхер. Об этом он рассказал в интервью ютуб-проекту 2popodcast.

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Страстный поцелуй надежды и Юрия был одним из самых пикантных эпизодов ленты. Однако оба актера женаты и жена Горбунова – Катя Осадчая – естественно, неодобрительно отреагировала на такую сцену с участием любимого.

Реакция Осадчей на поцелуй Горбунова с Мейхер

Юрий рассказал избраннице, что должен поцеловаться с Надеждой в кадре. Тогда она подумала, что это будет не по-настоящему, однако мужчина признался, что это будет реальный поцелуй, на что Катя отреагировала очень бурно. Она попросила возлюбленного снять этот момент на телефон, однако он отказался.

Вечером, когда я пришел домой, Катя спросила: "Ну что, как там Мейхер?". Я в шутку ответил:" Ты знаешь...", а она немного с возмущением: "То есть, ты знаешь?",

– вспомнил актер.

Хотя жена Юрия и отреагировала на эту ситуацию не одобрительно, однако она понимает, что это только работа. В кадре все должно выглядеть, как в реальной жизни, ведь по-другому зрители не поверят и лента будет не интересной.

Интервью Юрия Горбунова для 2POPODCAST: смотрите видео онлайн