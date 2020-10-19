Популярний український актор та продюсер "Скаженого весілля 3" Юрій Горбунов вирішив прокоментував майбутню стрічку. Він запевняє, що ця комедія буде смішною та вартою уваги кіноманів.

Як передає 24 канал, наразі зйомки "Скаженого весілля 3" завершились. Створення фільму відбувалось у час пандемії коронавірусу, а тому автори проєкту змушені були врахувати чимало нюансів. Та це аж ніяк не повпливало на саму комедії, в чому переконує Юрій Горбунов.

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За словами актора, представники "Скаженого весілля 3" зробили все для того, щоб фільм не перетворився на безглузде самоповторення, як це буває з популярними франшизами. А тому на глядачів чекає і справді захопливий та динамічний сюжет, від якого складно буде втримати сміх.

"Світ "Скаженого весілля" живий та динамічний, його герої – справжні, тому часто їхні характери самі диктують якісь сюжетні повороти. А завдання наших талановитих сценаристів – відчути, вхопити й донести це до глядача. Тому так, готуємо дуже багато сюрпризів! Деякі з них розкриємо зараз, але з головними зустрінетесь у кіно!" – зазначив Юрій Горбунов.

Відомо, що у стрічці глядачі побачать актора в ролі тамади Назарія Запухляка, а тому на глядачів чекає і справді багато курйозних моментів.

Чого чекати від "Скаженого весілля 3"

За сюжетом комедії, минуло 4 роки від попереднього "Скаженого весілля". Родина Середюків намагається вжитись, а головний герой Василь має надію, що його наймолодший син обере для себе в дружини українку та зіграє традиційне наше весілля.

Однак очікування батька знов розходяться з вибором дітей. Захар Середюк приводить на знайомство з батьками свою наречену – красуню Раду. Дівчина є донькою циганського барона, а тому на глядачів чекатиме курйозна підготовка до весілля та чергова спроба Василя Середюка зруйнувати такі стосунки. Окрім цього, чоловіку доведеться шукати компроміси з новими родичами та врахувати їхні весільні традиції.

Головні ролі у комедії "Скажене весілля 3" отримали: Катерина Файн, В'ячеслав Хостікоєв, Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Арам Арзуманян, Потап, Позитив, Надія Мейхер, Анна Трінчер, Олег Винник.