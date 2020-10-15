В Україні завершили зйомки довгоочікуваної комедії "Скажене весілля 3". І, згідно з фото, на глядачів чекатиме справді курйозна історія.

Про завершення знімального процесу оголосив актор і продюсер Юрій Горбунов. В інстаграмі він опублікував кілька знімків, знятих в останній день зйомок "Скаженого весілля 3". На кадрах можна побачити самого актора в образі тамади, а також Олега Винника, режисера Любомира Левицького та інших представників знімальної групи.

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Вчора вночі була крайня зміна зйомок "Скажене весілля 3"! 2 місяці роботи! Вдячний всім, хто причетний до майбутньої легенди! Це буде дуже крута історія! – написав Юрій Горбунов.

За словами авторів стрічки, за 2 місяці відзняли 30 годин матеріалу, а багато кадрів створювали завдяки дрона. І тільки 90 хвилин потраплять у готову версію української комедії.

Окрім цього, в анонсі представники "Скаженого весілля 3" розповіли, що на глядачів чекає і справді вибухова історія, яка змусить сміятись кожного. Чому саме – дізнавайтесь у цікавих деталях стрічки.

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Цікаві факти про "Скажене весілля 3"

Сюжет стрічки побудований довкола чергового скаженого весілля у родині Середюків. У 3 частині стрічки наймолодший син головного героя вирішив одружитись. І його обраницею стала циганка. Тому на глядачів очікує справжнє ромське весілля.

З непростим характером Василя Середюка ми вже знайомі. І щось підказує, що циганський барон, батько нареченої, теж буде із сюрпризом, – розповіли автори проєкту.

Зйомки комедії відбувались у час пандемії коронавірусу, тому замість 1 місяця процес створення стрічки тривав вдвічі довше. Однак це не вплинуло на порцію гумору, яку глядачі отримають при перегляді "Скаженого весілля 3".

Надія Мейхер, Анна Трінчер, Олег Винник, Позитив, Потап – це далеко не весь список українських артистів, які з'являться у 3 частині "Скаженого весілля".

А от одну з головних ролей отримав В’ячеслав Хостікоєв. Він – син суперзірок української сцени Анатолія Хостікоєва та Наталії Сумської. Його кохану у стрічці зіграла юна актриса Катерина Файн.

Тамада Назарій Запухляк, якого неперевершено зіграв Юрій Горбунов, з'явився у прямому ефірі "Танців з зірками". Та і в мережі актор залюбки ділиться кадрами, на яких позувє в образі улюбленого персонажа "Скаженого весілля".

Цікаво, що імена головних героїв взяли з легендарних українських творів. Зокрема, "Катерини" Тараса Шевченка, "Наталки Полтавки" Івана Котляревського та "Захара Беркута" Івана Франка.

Та і нові кадрі, які автори комедії розмістили у мережі, свідчать про те, що комедія "Скажене весілля 3" буде мати чимало курйозних сюрпризів для глядачів.