В Украине завершили съемки долгожданной комедии "Сумасшедшая свадьба 3". И, судя по фото, зрителей ждет действительно курьезная история.

О завершении съемочного процесса объявил актер и продюсер Юрий Горбунов. В инстаграме он опубликовал несколько снимков, снятых в последний день съемок "Сумасшедшей свадьбы 3". На кадрах можно увидеть самого актера в образе тамады, а также Олега Винника, режиссера Любомира Левицкого и других представителей съемочной группы.

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Вчера ночью была крайняя смена съемок "Сумасшедшяя свадьба 3"! 2 месяца работы! Благодарен всем, кто причастен к будущей легенде! Это будет очень крутая история!

– написал Юрий Горбунов.

По словам авторов ленты, за 2 месяца сняли 30 часов материала, а много кадров создавали благодаря дрону. И только 90 минут попадут в готовую версию украинской комедии.

Кроме этого, в анонсе представители "Сумасшедшей свадьбы 3" рассказали, что зрителей ждет действительно взрывная история, которая заставит смеяться каждого. Почему именно – узнавайте в интересных деталях ленты.

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Интересные факты о "Сумасшедшей свадьбе 3"

Сюжет ленты построен вокруг очередной сумасшедшей свадьбы в семье Середюков. В 3 части ленты самый младший сын главного героя решил жениться. И его избранницей стала цыганка. Поэтому зрителей ожидает настоящая ромская свадьба.

С непростым характером Василия Середюка мы уже знакомы. И что-то подсказывает, что цыганский барон, отец невесты, тоже будет с сюрпризом,

– рассказали авторы проекта.

Съемки комедии происходили во время пандемии коронавируса, поэтому вместо одного месяца процесс создания ленты длился вдвое дольше. Однако это не повлияло на порцию юмора, которую зрители получат при просмотре "Сумасшедшей свадьбы 3".

Надежда Мейхер, Анна Тринчер, Олег Винник, Позитив, Потап – это далеко не весь список украинских артистов, которые появятся в 3 части "Сумасшедшей свадьбы".

А вот одну из главных ролей получил Вячеслав Хостикоев. Он – сын суперзвезд украинской сцены Анатолия Хостикоева и Натальи Сумской. Его возлюбленную в ленте сыграла юная актриса Екатерина Файн.

Тамада Назарий Запухляк, которого непревзойденно сыграл Юрий Горбунов, появился в прямом эфире "Танцев со звездами". Да и в сети актер охотно делится кадрами, на которых позирует в образе любимого персонажа "Сумасшедшей свадьбы".

Интересно, что имена главных героев взяли из произведений легендарных украинских авторов. В частности, "Екатерины" Тараса Шевченко, "Наталки Полтавки" Ивана Котляревского и "Захара Беркута" Ивана Франко.

Да и новые кадры, которые авторы комедии разместили в сети, свидетельствуют о том, что в комедии "Сумасшедшая свадьба 3" будет немало курьезных сюрпризов для зрителей.