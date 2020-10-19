Популярный украинский актер и продюсер "Безумной свадьбы 3" Юрий Горбунов решил прокомментировал предстоящую ленту. Он уверяет, что эта комедия будет смешной и достойной внимания киноманов.

Как передает 24 канал, сейчас съемки "Безумной свадьбы 3" завершились. Создание фильма происходило во время пандемии коронавируса, а потому авторы проекта вынуждены были учесть немало нюансов. Но это отнюдь не повлияло на саму комедию, в чем убеждает Юрий Горбунов.

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По словам актера, представители "Безумной свадьбы 3" сделали все для того, чтобы фильм не превратился в бессмысленное самоповторение, как это бывает с популярными франшизами. А потому зрителей ждет действительно увлекательный и динамичный сюжет, от которого сложно будет удержать смех.

"Мир"Безумной свадьбы" живой и динамичный, его герои – настоящие, поэтому часто их характеры сами диктуют какие-то сюжетные повороты. А задача наших талантливых сценаристов – почувствовать, ухватить и донести это до зрителя. Поэтому да, готовим очень много сюрпризов! Некоторые из них раскроем сейчас, но с главными встретитесь в кино!"- отметил Юрий Горбунов.

Известно, что в ленте зрители увидят актера в роли тамады Назария Запухляка, а потому зрителей ждет и вправду много курьезных моментов.

Чего ждать от "Безумной свадьбы 3"

По сюжету комедии, прошло 4 года от предыдущей "Безумной свадьбы". Семья Середюков пытается вжиться, А главный герой Василий надеется, что его младший сын выберет для себя в жены украинку и сыграет традиционную нашу свадьбу.

Однако ожидания отца вновь расходятся с выбором детей. Захар Середюк приводит на знакомство с родителями свою невесту – красавицу Раду. Девушка является дочерью цыганского барона, а потому зрителей ждет курьезная подготовка к свадьбе и очередная попытка Василия Середюка разрушить такие отношения. Кроме этого, мужчине придется искать компромиссы с новыми родственниками и учесть их свадебные традиции.

Главные роли в комедии "Безумная свадьба 3" получили: Екатерина Файн, Вячеслав Хостикоев, Назар Заднепровский, Леся Самаева, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Арам Арзуманян, Потап, Позитив, Надежда Мейхер, Анна Тринчер, Олег Винник.