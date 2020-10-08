Юрій Горбунов поділився архівним фото з Потапом: Артисти відомого балету
Популярний український ведучий та актор Юрій Горбунов вирішив поділитися з шанувальниками архівною світлиною. Він показав фото, де позує разом із другом і репером Потапом.
Кадр, який неабияк потішив прихильників знаменитостей, з'явився на особистій сторінці Горбунова в інстаграмі. Телеведучий пригадав проєкт, у якому брав участь декілька років тому.
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Архівне фото Горбунова і Потапа
Юрій Горбунов поділився приємними спогадами. Він розповів, що колись на телеканалі "1+1" був проєкт "Танцюю для тебе". Тоді Юрій був ведучим, а от Потап разом із колегою по дуету, а тепер дружиною, Настею Каменських були запрошеними гостями. Зіркова пара виконала один із найпопулярніших своїх хітів "Не люби мне мозги". Цей прямий ефір відбувся у 2009 році, проте популярність виконавців і Горбунова залишається незмінною, вони й досі є улюбленцями української публіки.
Колись на плюсах був проєкт "Танцюю для тебе". Це артисти відомого балету! Я б навіть сказав, що бальники!
– жартома написав у дописі Горбунов.
Потап і Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy
Потап і Настя Каменських на проєкті "Танцюю для тебе": дивіться відео онлайн