Зіркове подружжя Настя Каменських і Потап тільки повернулись з відпочинку в Туреччині. У заміському будинку вони влаштували грандіозну вечірку-прощання з літом і запросили телеведучих Катю Осадчу та Юрія Горбунова.

Співачка Настя Каменських в інстаграмі опублікувала фото з вечірки. Зірка вирішила попрощатися з літом лише у жовтні та запросила в розкішний дім знаменитих друзів. Свято вони з Потапом вирішили організувати у жовтому кольорі та створили фотозону з кульками, надувними матрацами у формі фруктів і колами з тваринками.

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Серед гостей вечірки було зіркове подружжя Катя Осадча і Юрій Горбунов, дружина Позитива модельєрка Анна Завгородна та багато інших друзів, які не пов'язані з шоу-бізнесом. Разом вони фотографувались і веселились перед камерою, а організатори свята пригощали гостей за щедрим столом.

Образ Насті Каменських

Для вечірки артистка обрала лосини попелястого кольору з власної колекції одягу, об'ємне жовте худі та масивні білі кросівки. Особливу увагу Настя Каменських приділила макіяжу. Вона ефектно виділила очі чорними стрілками і жовтими тінями. Волосся зірка зібрала у високий хвіст гумками білого і неонового кольору.



Настя Каменських / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменських / Фото Instagram / @kamenskux

Фото з вечірки Потапа і Насті Каменських

Варто зазначити, що всі гості дотримались дрес-коду і одягнули жовті вбрання. Так, Катя Осадча позувала у вишуканій вечірній сукні червоного кольору та з ідеальною укладкою після зйомок для програми "Світське життя", однак наверх накинула яскраву жовту кофту на ґудзиках і перевзулась у кросівки.

Юрій Горбунов обрав жовте худі, чорні штани і темні кросівки. Потап постав у жовтій бейсбольній майці, яку одягнув поверх білої кофти, чорних штанах і з динею в руках.



Настя Каменських з Потапом влаштували вечірку / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменських з Потапом влаштували вечірку / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменських з Потапом влаштували вечірку / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменських з Потапом влаштували вечірку / Фото Instagram / @kamenskux Настя Каменських з Потапом влаштували вечірку / Фото Instagram / @kamenskux