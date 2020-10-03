Звездные супруги Настя Каменских и Потап только вернулись с отдыха в Турции. В загородном доме они устроили грандиозную вечеринку-прощание с летом и пригласили телеведущих Катю Осадчую и Юрия Горбунова.

Певица Настя Каменских в инстаграме опубликовала фото с вечеринки. Звезда решила попрощаться с летом только в октябре и пригласила в роскошный дом знаменитых друзей. Праздник они с Потапом решили организовать в желтом цвете и создали фотозону с шариками, надувными матрасами в форме фруктов и кругами с животными.

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Среди гостей вечеринки были звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов, жена Позитива модельер Анна Завгородняя и многие другие друзья, которые не связаны с шоу-бизнесом. Вместе они фотографировались и веселились перед камерой, а организаторы праздника угощали гостей за щедрым столом.

Образ Насти Каменских

Для вечеринки артистка выбрала лосины пепельного цвета из собственной коллекции одежды, объемное желтое худи и массивные белые кроссовки. Особое внимание Настя Каменских уделила макияжу. Она эффектно выделила глаза черными стрелками и желтыми тенями. Волосы звезда собрала в высокий хвост резинками белого и неонового цвета.



Настя Каменских / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменских / Фото Instagram / @kamenskux

Фото с вечеринки Потапа и Насти Каменских

Стоит отметить, что все гости придерживались дресс-кода и одели желтые наряды. Так, Катя Осадчая позировала в вечернем платье красного цвета и с идеальной укладкой после съемок для программы "Светская жизнь", однако наверх надела яркую желтую кофту на пуговицах и переобулась в кроссовки.

Юрий Горбунов выбрал желтое худи, черные брюки и темные кроссовки. Потап появился в желтой бейсбольной майке, которую одел поверх белой кофты, черных брюках и с дыней в руках.



Настя Каменских с Потапом устроили вечеринку / Фото Instagram / @kamenskux

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Настя Каменских с Потапом устроили вечеринку / Фото Instagram / @kamenskux

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Настя Каменских с Потапом устроили вечеринку / Фото Instagram / @kamenskux



​Настя Каменских с Потапом устроили вечеринку / Фото Instagram / @kamenskux ​Настя Каменских с Потапом устроили вечеринку / Фото Instagram / @kamenskux