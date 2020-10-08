Популярный украинский ведущий и актер Юрий Горбунов решил поделиться с поклонниками архивной фотографией. Он показал фото, где позирует вместе с другом и рэпером Потапом.

Кадр, который изрядно порадовал поклонников знаменитостей, появился на личной странице Горбунова в инстаграме. Телеведущий вспомнил проект, в котором участвовал несколько лет назад.

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Архивное фото Горбунова и Потапа

Юрий Горбунов поделился приятными воспоминаниями. Он рассказал, что когда-то на телеканале "1+1" был проект "Танцую для тебя". Тогда Юрий был ведущим, а вот Потап вместе с коллегой по дуэту, а теперь женой Настей Каменских были приглашенными гостями. Звездная пара исполнила один из самых популярных своих хитов "Не люби мне мозги". Этот прямой эфир состоялся в 2009 году, однако популярность исполнителей и Горбунова остается неизменной, они до сих пор являются любимцами украинской публики.

Когда-то на плюсах был проект "Танцую для тебя". Это артисты известного балета! Я бы даже сказал, что бальники!

– в шутку написал в заметке Горбунов.



Потап и Юрий Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy

Потап и Настя Каменских на проекте "Танцую для тебя": смотрите видео онлайн