Українська співачка, учасниця проєкту "Танці з зірками 2020" Юлія Саніна в 11 випуску вразила проникливим танцем з батьком. Тепер вона розчулила шанувальників зворушливою світлиною.

Юлія Саніна є однією з фавориток нового сезону "Танців з зірками". Щонеділі вона разом із партнером Дмитром Жуком вражає неймовірними хореографічними постановками, показує свої танцювальні здібності. В 11 ефірі артистка вийшла на паркет з батьком, а на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала зворушливе спільне фото.

До теми Юлія Саніна розчулила мережу танцем з батьком: зворушливе відео

На акаунті Юлії з'явився чуттєвий кадр, який зробили за лаштунками "Танців з зірками". Виконавиця позувала у надзвичайно ніжному та жіночному образі. Вона ніжно притулилася до батька, з яким на головному паркеті країни виконала танець контемпорарі під пісню "Серце".

Цей виступ розчулив не лише глядачів, а й суддів. Лідерка рок-гурту The Hardkiss та її батько показали безмежну любов один до одного, щирі почуття та емоції. На світлині ми можемо побачити те саме. Хоча тато і донька не дивляться один на одного, у їхніх очах видно радість і ніжність. Тиждень тренувань був виснажливим, проте приніс щастя обом. Не часто вдається побути разом з найріднішими стільки часу.



Юлія Саніна з батьком / Instagram / @the_hardkiss

Чуттєвий танець Юлії Саніної з батьком: дивіться відео онлайн