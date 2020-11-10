Украинская певица, участница проекта "Танцы со звездами 2020" Юлия Санина в 11 выпуске поразила проникновенным танцем с отцом. Теперь она очаровала поклонников трогательной фотографией.

Юлия Санина является одной из фавориток нового сезона "Танцев со звездами". Каждое воскресенье она вместе с партнером Дмитрием Жуком поражает невероятными хореографическими постановками, показывает свои танцевальные способности. В 11 эфире артистка вышла на паркет с отцом, а на личной странице в инстаграме опубликовала трогательное совместное фото.

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На аккаунте Юлии появился чувственный кадр, который сделали за кулисами "Танцев со звездами". Исполнительница позировала в чрезвычайно нежном и женственном образе. Она нежно прижалась к отцу, с которым на главном паркете страны исполнила танец контемпорари под песню "Сердце".

Это выступление растрогало не только зрителей, но и судей. Лидер рок-группы The Hardkiss и ее отец показали безграничную любовь друг к другу, искренние чувства и эмоции. На фотографии мы можем увидеть то же самое. Хотя папа и дочка не смотрят друг на друга, в их глазах видны радость и нежность. Неделя тренировок была изнурительной, однако принесла счастье обоим. Не часто удается побыть вместе с самыми родными столько времени.

Юлия Санина с отцом / Instagram / @the_hardkiss

Чувственный танец Юлии Саниной с отцом: смотрите видео онлайн