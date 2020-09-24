Фронвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна неодноразово заявляла у своїх інтерв’ю, що наважилася брати участь у шоу "Танці з зірками" для того, аби розкрити свою сексуальність. Помітно, що їй це вдається, адже нова світлина знаменитості вже підкорила мережу.

Юлія Саніна опублікувала новий кадр на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Виконавиця постала в чорній обтислій короткій сукні на довгий рукав.

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Довге волосся стилісти їй вклали назад. Візажисти для ефектності зробили їй макіяж з акцентом на очах.

Повіки співачки були нафарбовані чорними тінями, а губи коричневою помадою. Доповнила образ Саніна масивними сережками, а завершальним акцентом стали чорні ботфорти, які додали кадру неабиякої сексуальності.

"Коли кобра закохана, вона не спить", – підписала фото Саніна.

Прихильники вкрай рідко бачили улюбленицю в таких образах, тож написали їй безліч компліментів у коментарях.

"Божественна", "Яка ти красуня", "Ви просто жінка року в Україні", "Не знаю, який дурень говорив вам, що ви неприваблива. Нехай тепер лікті кусає", "Юлю, ви прекрасні", – написали користувачі в інстаграмі.



Юлія Саніна продемонструвала ефектний образ / Instagram / @the_hardkiss



Юлія Саніна в ефектному образі / Instagram / @slavachaika