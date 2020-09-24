Фронвумен группы The Hardkiss Юлия Санина неоднократно заявляла в своих интервью, что решилась участвовать в шоу "Танцы со звездами" для того, чтобы раскрыть свою сексуальность. Заметно, что ей это удается, ведь новая фотография знаменитости уже покорила сеть.

Юлия Санина опубликовала новый кадр на своей личной странице в инстаграме. Исполнительница появилась в черном обтягивающем коротком платье с длинным рукавом.

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Длинные волосы стилисты ей уложили назад. Визажисты для эффектности сделали ей макияж с акцентом на глазах.

Веки певицы были накрашены черными тенями, а губы коричневой помадой. Дополнила образ Санина массивными серьгами, а завершающим акцентом стали черные ботфорты, которые добавили кадру незаурядной сексуальности.

"Когда кобра влюблена, она не спит", – подписала фото Санина.

Поклонники крайне редко видели любимицу в таких образах, поэтому написали ей множество комплиментов в комментариях.

"Божественная", "Какая ты красавица", "Вы просто женщина года в Украине", "Не знаю, какой дурак говорил вам, что вы некрасивая. Пусть теперь локти кусает", "Юля, вы прекрасны", – написали пользователи в инстаграме.



Юлия Санина продемонстрировала эффектный образ / Instagram / @the_hardkiss



Юлия Санина в эффектном образе​ / Instagram / @slavachaika