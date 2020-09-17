Солистка группы The Hardkiss, участница проекта "Танцы со звездами" Юлия Санина поделилась редким фото с мужем. Она распространила в сети эффектный кадр, который поразил поклонников.

Юлия Санина порадовала поклонников новой публикацией. Она предстала перед камерой вместе с любимым и в очередной раз продемонстрировала безупречный образ. Соответствующее фото звезда распространила на личной инстаграм-странице.

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Юлия и ее муж Валерий Бебко позировали в стильной фотосессии. Они много времени проводят вместе, ведь являются участниками одной группы. Влюбленные уже больше 10 лет строят общую историю жизни и воспитывают сына.

Образ Юлии Саниной

На фотографии с любимым Юлия появилась в эффектном образе. Она, как и Валерий, выбрала total black look, который подчеркнул стройную фигуру и показал ее, как рок-исполнительницу. Волосы артистка собрала в высокий хвост, а на лице сделала макияж с черными стрелками и коричневыми тенями на веках и матовой помадой на губах. Завершила аутфит большими серьгами.

Пара редко показывает свои чувства на камеру. На снимке супруги достаточно серьезные и сосредоточенные, а личную жизнь и семейный уют пара держит подальше от посторонних глаз.

Юлия Санина с супругом / Instagram / @the_hardkiss