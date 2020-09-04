Фронтвумен популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина умеет поражать не только эпатажными концертными образами, но и стильными нарядами.

Знаменитость опубликовала свой безупречный образ на личной странице в инстаграме.

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Юлия Санина является прекрасным примером талантливой певицы, жены и мамы. Также она обладает хорошим вкусом в одежде и знает, какие вещи нужны для того, чтобы всегда выглядеть эффектно и изысканно.

На снимке артистка позирует в белой классической рубашке и широких светлых джинсах. Для эффектности кадра, Санина сексуально обнажила плечо и показала свой плоский живот, завязав рубашку на талии.

Певица уложила аккуратно волосы, а на лице сделала макияж, выделив темными тенями веки, губы накрасила коричневой помадой.

Через два дня мы с Дмитрием Жуком снова выйдем на паркет. Не ожидала, что именно этот танец мне дадут во втором эфире. Как вы думаете, что за танец?,

– спросила поклонников исполнительница.

Юлия Санина приняла для себя настоящий вызов и стала участницей шоу "Танцы со звездами". Певица призналась в интервью, что пришла на проект, чтобы раскрыть свою сексуальность.

Танцевальная пара открыла 1 выпуск шоу, исполнив на паркете зажигательное ча-ча-ча. Поэтому, вероятно, во втором выпуске шоу от Юлии Саниной и Дмитрия Жука можно ожидать страстный танец.