К солистке одной из самых популярных украинских групп The Hardkiss Юлии Саниной сейчас очень приковано внимание фанатов, ведь она согласилась участвовать в шоу "Танцы со звездами". Исполнительница решила порадовать своих подписчиков, опубликовав милые фотографии своей семьи.

На личной странице Юлии Саниной в инстаграме появилась серия фотографий, сделанных на закате над Киевским водохранилищем.

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Знаменитость показала на кадрах своего 4-летнего сына Даниила и мужа Валерия Бебко. В заметке солистка группы The Hardkiss поделилась стихотворением украинской поэтессы Лины Костенко.



Юлия Санина со своей семьей​ / Фото з Instagram

"Розкажу тобі думку таємну,

дивний здогад мене обпік:

я залишуся в серці твоєму

на сьогодні, на завтра, навік.

І минатиме час, нанизавши

сотні вражень, імен і країн, –

на сьогодні, на завтра, назавжди! –

ти залишишся в серці моїм.

А чому? То чудна теорема,

на яку ти мене прирік.

То все разом, а ти – окремо.

І сьогодні, і завтра, й навік", – говорится в заметке Юлии Саниной.

Фронтвумен группы The Hardkiss предстала перед камерой в платье бренда Nadya Dzyak. Для съемки звезда выбрала черное атласное платье на тонких бретельках с длинной прозрачной накидкой и оборками на плечах и внизу. Такой наряд идеально подчеркнул ее тонкую талию и стройную фигуру.

Юлия Санина решила завершить образ насыщенными бордовыми губами и массивными черными серьгами-кольцами.



Фронтвумен группы The Hardkiss с сыном Даниилом​ / Фото з Instagram