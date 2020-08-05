Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась трогательными кадрами своей семьи
К солистке одной из самых популярных украинских групп The Hardkiss Юлии Саниной сейчас очень приковано внимание фанатов, ведь она согласилась участвовать в шоу "Танцы со звездами". Исполнительница решила порадовать своих подписчиков, опубликовав милые фотографии своей семьи.
На личной странице Юлии Саниной в инстаграме появилась серия фотографий, сделанных на закате над Киевским водохранилищем.
Читайте также Танцы со звездами: Юлия Санина рассекретила своего партнера на шоу
Знаменитость показала на кадрах своего 4-летнего сына Даниила и мужа Валерия Бебко. В заметке солистка группы The Hardkiss поделилась стихотворением украинской поэтессы Лины Костенко.
Юлия Санина со своей семьей / Фото з Instagram
"Розкажу тобі думку таємну,
дивний здогад мене обпік:
я залишуся в серці твоєму
на сьогодні, на завтра, навік.
І минатиме час, нанизавши
сотні вражень, імен і країн, –
на сьогодні, на завтра, назавжди! –
ти залишишся в серці моїм.
А чому? То чудна теорема,
на яку ти мене прирік.
То все разом, а ти – окремо.
І сьогодні, і завтра, й навік", – говорится в заметке Юлии Саниной.
Фронтвумен группы The Hardkiss предстала перед камерой в платье бренда Nadya Dzyak. Для съемки звезда выбрала черное атласное платье на тонких бретельках с длинной прозрачной накидкой и оборками на плечах и внизу. Такой наряд идеально подчеркнул ее тонкую талию и стройную фигуру.
Юлия Санина решила завершить образ насыщенными бордовыми губами и массивными черными серьгами-кольцами.
Фронтвумен группы The Hardkiss с сыном Даниилом / Фото з Instagram