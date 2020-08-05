Солістка одного із найпопулярніших українських гуртів The Hardkiss Юлія Саніна зараз неабияк прикута увагою фанів, адже погодилася брати участь в шоу "Танці з зірками". Виконавиця вирішила потішити своїх підписників, опублікувавши милі фотографії своєї сім’ї.

На особистій сторінці Юлії Саніної в інстаграмі з’явилася серія світлин, зроблених на заході сонця над Київським водосховищем.

Читайте також Танці з зірками: Юлія Саніна розсекретила свого партнера на шоу

Знаменитість показала на кадрах свого 4-річного сина Данила та чоловіка Валерія Бебка. У дописі солістка гурту The Hardkiss поділилася віршем української поетеси Ліни Костенко.



Юлія Саніна зі своєю сім'єю / Фото з Instagram

"Розкажу тобі думку таємну,

дивний здогад мене обпік:

я залишуся в серці твоєму

на сьогодні, на завтра, навік.

І минатиме час, нанизавши

сотні вражень, імен і країн, –

на сьогодні, на завтра, назавжди! –

ти залишишся в серці моїм.

А чому? То чудна теорема,

на яку ти мене прирік.

То все разом, а ти – окремо.

І сьогодні, і завтра, й навік", – йдеться в дописі Юлії Саніної.

Фронтвумен гурту The Hardkiss постала перед камерою в сукні бренду Nadya Dzyak. Для зйомки зірка обрала чорну атласну сукню на тонких бретельках з довгою прозорою накидкою та воланами на плечах та внизу. Таке вбрання ідеально підкреслило її тонку талію та струнку фігуру.

Юлія Саніна вирішила завершити образ насиченими бордовими губами та масивними чорними сережками-кільцями.



Фронтвумен гурту The Hardkiss з сином Данилом / Фото з Instagram