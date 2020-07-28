Фронтвумен популярного гурту The Hardkiss Юлія Саніна нещодавно приголомшила своїх прихильників та заявила, що бере участь у шоу "Танці з зірками". Її наставником на танцювальному проєкті став хореограф Дмитро Жук.

Юлія Саніна отримала естафету на участь у проєкті від зірки серіалу "Папік" та учасниці вокального шоу "Голос країни" Дар’ї Петрожицької. Знаменитість опублікувала відеоролик з партнером на своїй сторінці в інстаграмі.

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Юлія Саніна танцюватиме з хореографом Дмитром Жуком, який вже вчетверте братиме участь в шоу "Танці з зірками".

З Дімою мені пощастило. Я вважаю його найкращим та найстильнішим танцівником проєкту. Також він виявився класним вчителем, Діма бачить мій потенціал і не дає зневіритися. А ще він гарячий красунчик, тож, дівчата, готуйтеся!,

– зазначила Юлія Саніна.

Дмитро Жук також не залишився осторонь та опублікував на своїй особистій сторінці в інстаграмі танцювальний відеоролик.

"Ну що? Потанцюємо? Вриваємося в новий, найтанцювальніший сезон, найзірковіший сезон", – підписав допис Жук.

Юлія Саніна досить рідко бере участь у розважальних проєктах, тож участь у шоу "Танці з зірками" стала справжньою несподіванкою для фанатів рокерського гурту The Hardkiss.

Прихильники в коментарях неабияк підтримують свою улюбленицю та бажають їй перемоги на проєкті.

"Юля, ви поза конкуренцією, впевнена, що ви будете найкращі в цьому сезоні", "Готуюся голосувати за вас", "Я чекала на вас всі сезони. Впевнена, що ви будете у фіналі", "Юля, я вже надіслала за вас мільйон голосів", "Ніколи не голосував за учасників, але зараз вся зарплата піде на смс за Юлю", – пишуть підписники в коментарях.

Що відомо про шоу "Танці з зірками"?

Улюблене танцювальне шоу українців розпочнеться вже цієї осені. Відомо, що суддівське крісло зайняла артистка балету Катерина Кухар, хореограф Влад Яма та легенда української хореографії Григорій Чапкіс.

Організатори поки що не повідомляють, як саме будуть проходити ефіри, втім, ймовірно, у зв’язку з пандемією коронавірусу вони відбудуться в дещо незвичному форматі. Під час прямих ефірів задля безпеки відмовляться від глядачів у залі. Очевидно, що судді будуть дотримуватися соціальної дистанції, а учасники виступатимуть в захисних масках.