Фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина недавно ошеломила своих поклонников и заявила, что участвует в шоу "Танцы со звездами". Ее наставником на танцевальном проекте стал хореограф Дмитрий Жук.

Юлия Санина получила эстафету на участие в проекте от звезды сериала "Папик" и участницы вокального шоу "Голос страны" Дарьи Петрожицкой. Знаменитость опубликовала видеоролик с партнером на своей странице в инстаграме.

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Юлия Санина будет танцевать с хореографом Дмитрием Жуком, который уже в четвертый раз будет принимать участие в шоу "Танцы со звездами".

С Димой мне повезло. Я считаю его лучшим и самым стильным танцором проекта. Также он оказался классным учителем, Дима видит мой потенциал и не дает отчаяться. А еще он горячий красавчик, так что, девушки, готовьтесь!

– отметила Юлия Санина.

Дмитрий Жук также не остался в стороне и опубликовал на своей личной странице в инстаграме танцевальный видеоролик.

"Ну что? Потанцуем? Врываемся в новый, самый танцевальный сезон, самый звездный сезон", – подписал сообщение Жук.

Юлия Санина довольно редко участвует в развлекательных проектах, поэтому участие в шоу "Танцы со звездами" стало настоящей неожиданностью для фанатов рокерской группы The Hardkiss.

Поклонники в комментариях сильно поддерживают свою любимицу и желают ей победы на проекте.

"Юля, вы вне конкуренции, уверена, что вы будете лучшие в этом сезоне", "Готовлюсь голосовать за вас", "Я ждала вас все сезоны. Уверена, что вы будете в финале", "Юля, я уже отправила за вас миллион голосов", "Никогда не голосовал за участников, но сейчас вся зарплата уйдет на смс за Юлю", – пишут подписчики в комментариях.

Что известно о шоу "Танцы со звездами"?

Любимое танцевальное шоу украинцев начнется уже этой осенью. Известно, что судейское кресло заняла артистка балета Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легенда украинской хореографии Григорий Чапкис.

Организаторы пока не сообщают, как именно будут проходить эфиры, впрочем, вероятно, в связи с пандемией коронавируса они состоятся в несколько необычном формате. Во время прямых эфиров ради безопасности откажутся от зрителей в зале. Очевидно, что судьи будут придерживаться социальной дистанции, а участники будут выступать в защитных масках.