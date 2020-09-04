Фронтвумен популярного українського рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна вміє вражати не тільки епатажними концертними образами, а й стильним вбранням.

Знаменитість опублікувала свій бездоганний образ на особистій сторінці в інстаграмі.

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Юлія Саніна є чудовим прикладом талановитої співачки, дружини та мами. Також вона має гарний смак в одязі та знає, які речі потрібні для того, щоб завжди виглядати ефектно та вишукано.

На знімку артистка позує у білій класичній сорочці та широких світлих джинсах. Для ефектності кадру, Саніна сексуально оголила плече та показала свій плоский живіт, зав’язавши сорочку на талії.

Співачка вклала акуратно волосся, а на обличчі зробила макіяж, виділивши темними тінями повіки, губи нафарбувала коричневою помадою.

Через два дні ми з Дмитром Жуком знову вийдемо на паркет. Не очікувала, що саме цей танець мені дадуть у другому ефірі. Як ви думаєте, що за танець?,

– запитала прихильників виконавиця.

Юлія Саніна прийняла для себе справжній виклик та стала учасницею шоу "Танці з зірками". Співачка зізналася в інтерв’ю, що прийшла на проєкт, щоб розкрити свою сексуальність.

Танцювальна пара відкрила 1 випуск шоу, виконавши на паркеті запальне ча-ча-ча. Тож, ймовірно, у другому випуску шоу від Юлії Саніної та Дмитра Жука можна очікувати пристрасний танець.