Солістка гурту The Hardkiss, учасниця проєкту "Танці з зірками" Юлія Саніна поділилася рідкісним фото з чоловіком. Вона поширила в мережі ефектний кадр, який вразив шанувальників.

Юлія Саніна порадувала шанувальників новою публікацією. Вона постала перед камерою разом із коханим та вкотре продемонструвала бездоганний образ. Відповідне фото зірка поширила на особистій інстаграм-сторінці.

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Юлія та її чоловік Валерій Бебко позували у стильній фотосесії. Вони багато часу проводять разом, адже є учасниками одного гурту. Закохані вже понад 10 років будують спільну історію життя і виховують сина.

Образ Юлії Саніної

На світлині з коханим Юлія постала в ефектному образі. Вона, як і Валерій, обрала total black look, який підкреслив струнку фігуру і показав її, як рок-виконавицю. Волосся артистка зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила макіяж із чорними стрілками і коричневими тінями на повіках та матовою помадою на губах. Завершила аутфіт великими сережками.

Пара рідко показує свої почуття на камеру. На знімку подружжя досить серйозне та зосереджене, а особисте життя і сімейний затишок пара тримає подалі від сторонніх очей.

Юлія Саніна з чоловіком / Instagram / @the_hardkiss