Європейські країни мають багату спадщину милозвучних імен, які чудово адаптуються в нашому мовному середовищі. Редакція 24 Каналу знайшла для вас чотири красиві та різнопланові жіночі імені з різних країн, на які варто звернути увагу.

Радомира

Це старовинне слов'янське ім'я, яке доволі популярне в Болгарії. Воно має глибоке значення: "та, що радіє миру" або "берегиня миру". Завдяки знайомому мелодійному кореню воно звучить рідно, легко адаптується до українських по батькові та дарує безліч лагідних скорочень, як-от Рада чи Радочка.

Кая

Дуже красиве ім'я, яке можна зустріти у Чехії, Польщі та Скандинавії. За однією з версій, це ім'я походить від грецького слова katharos, що означає чистота. Його лаконічність і м'якість дозволяють імені легко запам'ятовуватися, а також чудово комбінуватися як із довгими прізвищами, так і з класичними українськими по батькові.



Цікаві іноземні імена для дівчат / Freepik

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Ауріка

Відоме та поширене в Румунії й Молдові ім'я, яке походить від латинського слова aurum і перекладається як "золота" або "сяюча". Звучання імені має особливу вишукану мелодійність, зберігаючи природний і витончений характер як у повній формі, так і в скороченнях – Ріка чи Аура.

Евеліна

Популярне в усій Європі ім'я, яке має кілька версій походження й найчастіше трактується як "животворна", "світла" або "пахуча квітка". В українському варіанті воно сприймається як благородна, елегантна альтернатива більш звичним іменам, зберігаючи м'яке та мелодійне звучання.

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