Европейские страны обладают богатым наследием мелодичных имен, которые прекрасно вписываются в нашу языковую среду. Редакция 24 Канала подобрала для вас четыре красивых и разнообразных женских имени из разных стран, на которые стоит обратить внимание.

Радомира

Это старинное славянское имя, довольно популярное в Болгарии. Оно имеет глубокий смысл: "та, что радуется миру" или "хранительница мира". Благодаря знакомому мелодичному корню оно звучит по-родному, легко адаптируется к украинским отчествам и дарит множество нежных сокращений, таких как Рада или Радочка.

Кая

Очень красивое имя, которое можно встретить в Чехии, Польше и Скандинавии. По одной из версий, это имя происходит от греческого слова katharos, означающее "чистота". Его лаконичность и мягкость позволяют имени легко запоминаться, а также прекрасно сочетаться как с длинными фамилиями, так и с классическими украинскими отчествами.



Интересные иностранные имена для девочек / Freepik

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Аурика

Известное и распространенное в Румынии и Молдове имя, которое происходит от латинского слова aurum и переводится как "золотая" или "сияющая". Звучание имени отличается особой изысканной мелодичностью, сохраняя естественный и утонченный характер как в полной форме, так и в сокращениях – Рика или Аура.

Эвелина

Популярное во всей Европе имя, которое имеет несколько версий происхождения и чаще всего трактуется как "животворная", "светлая" или "ароматный цветок". В украинском варианте оно воспринимается как благородная, элегантная альтернатива более привычным именам, сохраняя мягкое и мелодичное звучание.

Также вы можете подобрать оригинальное и интересное имя для девочки или мальчика на букву "Я".