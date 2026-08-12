Українська антропонімічна традиція багата на мелодійні та величні варіанти, багатство яких сформувалося ще за часів Київської Русі та козаччини. Більшість із цих імен мають слов'янське походження та тісно пов'язані з культом сонця, світла, сили та весняного відродження.

Давній корінь "яр" традиційно означав пристрасть, буйну силу та розквіт природи. Якщо ви шукаєте для дитини ім'я, яке вирізнятиметься з-поміж інших і водночас нестиме потужну історичну пам’ять, варто звернути увагу на ці давні перлини.



Рідкісні імена дітей на букву Я / Unsplash

Старовинні українські імена на "Я", що повертаються у вжиток

Яромира – витончене жіноче ім'я слов'янського походження, яке утворюється з двох слів: "яр" (сонячний, яскравий, життєдайний) та "мир" (спокій, злагода). У давнину вважалося, що дівчинка з таким ім'ям приноситиме в дім світло, гармонію та захищатиме родину від чвар.

Ясен – рідкісне чоловіче ім'я, яке походить від назви священного для слов'ян дерева або від прикметника "ясний", "світлий". Це ім'я символізує чисті помисли, духовну висоту, міцність духу та зв'язок із природою.

Ярош – давнє чоловіче ім'я, яке в українській традиції вважається побутовою формою від канонічного імені Єрофій (із грецької – "освячений Богом") або ж скороченням від слів "Ярослав" чи "Яромир". Воно уособлює шляхетність, відвагу та юнацький запал, а пізніше стало основою для багатьох козацьких прізвищ.

Ясна – коротке, але дуже виразне жіноче ім'я. Воно означає "світла", "чиста", "промениста". За віруваннями наших предків, це ім'я наділяло дівчинку мудрістю, інтуїцією та здатністю бачити суть речей.

Ярополк – давнє княже чоловіче ім'я слов'янського походження, яке складається зі слів "яр" (палкий, сильний, яскравий) та "полк" (народ, дружина, військо). Воно означає "вождь палкого війська" або "той, хто сяє серед народу". В історії Київської Русі це ім'я носили кілька відомих правителів, а зараз воно знову привертає увагу своєю величчю та історичною силою.

Дуже гарні та мелодійні імена для дітей можна обрати серед імен на букву "І". Кажуть, що деякі з них притягують у життя справжнє щастя.