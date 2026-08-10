24 Канал підготував добірку найцікавіших українських і закордонних імен на "І" з їхніми значеннями. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу донечки найближчим часом.
Жіночі імена, які починаються на букву "І"
- Ірина – давньогрецьке ім'я, яке означає "мир" і "спокій".
- Іванна – має давньоєврейське походження та трактується як "Бог милостивий".
- Інна – ім'я латинського походження, яке перекладається як "бурхлива".
- Іларія – вишукане ім'я латинського походження, яке означає "весела" або "радісна".
- Інеса – за однією з версій, це іспанська форма імені Агнеса, що трактується як "чиста".
- Ізабелла – ім'я єврейського походження, що означає "та, хто шанує Бога".
- Ізольда – давнє кельтське ім'я, яке означає "красуня".
- Інгрід – скандинавське ім'я, що означає "прекрасна" або "кохана".
- Ілона – угорська форма імені Олена, що перекладається як "світло" або "сонячна".
- Ірма – давньогерманське ім'я, яке означає "велична" та "сильна".
Як красиво назвати дівчинку – список рідкісних імен / Фото Magnific
Якщо ж ви шукаєте ще більш ексклюзивний та рідкісний варіант, то варто звернути увагу на наступну літеру алфавіту. Імена на "Й" зустрічаються набагато рідше, але теж мають унікальне звучання.