24 Канал подготовил подборку самых интересных украинских и зарубежных имен на букву "И" с их значениями. Этот материал пригодится будущим родителям, которые в ближайшее время ожидают появления дочери.

Женские имена, начинающиеся на букву "И"

Ирина – древнегреческое имя, означающее "мир" и "покой".

– древнегреческое имя, означающее "мир" и "покой". Иванна – имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "Бог милостивый".

– имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "Бог милостивый". Инна – имя латинского происхождения, которое переводится как "бурная".

– имя латинского происхождения, которое переводится как "бурная". Илария – изысканное имя латинского происхождения, означающее "веселая" или "радостная".

– изысканное имя латинского происхождения, означающее "веселая" или "радостная". Инеса – по одной из версий, это испанская форма имени Агнесса, которое переводится как "чистая".

– по одной из версий, это испанская форма имени Агнесса, которое переводится как "чистая". Изабелла – имя еврейского происхождения, что означает "та, кто почитает Бога".

– имя еврейского происхождения, что означает "та, кто почитает Бога". Изольда – древнее кельтское имя, означающее "красавица".

– древнее кельтское имя, означающее "красавица". Ингрид – скандинавское имя, что означает "прекрасная" или "любимая".

– скандинавское имя, что означает "прекрасная" или "любимая". Илона – венгерская форма имени Елена, что переводится как "свет" или "солнечная".

– венгерская форма имени Елена, что переводится как "свет" или "солнечная". Ирма – древнегерманское имя, означающее "величественная" и "сильная".

Как красиво назвать девочку – список редких имен / Фото Magnific

Если же вы ищете еще более эксклюзивный и редкий вариант, то стоит обратить внимание на следующую букву алфавита. Имена на "Й" встречаются гораздо реже, но тоже обладают уникальным звучанием.