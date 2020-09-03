Американська модель і акторка Єва Лонгорія полюбляє тішити мережу світлинами з сином Сантьяго. Зірка показала, як грається з своїм дворічним хлопчиком.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" ніколи не приховувала Сантьяго від чужих очей. Тому і цього разу Єва Лонгорія опублікувала милі фото з синочком на своїй інстаграм-сторінці.

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Акторка позувала в домашній та сімейній атмосфері. На світлині вона грається з дворічним сином Сантьяго. Зірка одягнена так само по-домашньому, але зі стилем: у чорний топ та штани. Син зображений у сірій футболці з принтом та синіх шортиках.

На фото і мати, і син щасливі та радісні. Карантин не завадив сім'ї весело проводити час, не зважаючи на те, що потрібно було сидіти вдома.

У коментарях під дописом шанувальники замилувались маленьким сином Лонгорії. "Це так мило", "Чудово", "Ідеальне фото, люблю тебе", "Закохалась у цю світлину", – пишуть фанати.