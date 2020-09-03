Американская модель и актриса Ева Лонгория любит радовать сеть фотографиями с сыном Сантьяго. Звезда показала, как играется со своим двухлетним мальчиком.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" никогда не скрывала Сантьяго от чужих глаз. Поэтому и на этот раз опубликовала милые фото с сынишкой на своей инстаграм-странице.

Читайте также Актриса Анна Саливанчук устроила фотосессию с новорожденным сыном в роддоме

Актриса позировала в домашней семейной атмосфере. На фотографии она играет с двухлетним сыном Сантьяго. Звезда одета так же по-домашнему, но со стилем: в черный топ и брюки. Сын изображен в серой футболке с принтом и синих шортиках.

На фото и мать, и сын счастливы и радостны. Карантин не помешал семье весело проводить время, несмотря на то, что нужно было сидеть дома.

В комментариях под сообщением поклонники залюбовались маленьким сыном Лонгории. "Это так мило", "Отлично", "Идеальное фото, люблю тебя", "Влюбилась в эту фотографию", – пишут фанаты.