Популярная украинская актриса, звезда ленты "Свингеры" Анна Саливанчук на днях во второй раз стала мамой. Знаменитость устроила семейную фотосессию прямо в роддоме и рассказала, как проходили роды.

1 сентября Анна стала матерью сына. Она невероятно рада этому событию и решила запечатлеть первые дни жизни малыша и устроила атмосферную семейную фотосессию с любимым и новорожденным сыном. Миловидные кадры опубликовало издание Viva.ua.

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Саливанчук призналась, что роды длились 11 минут, однако до этого в течение шести часов продолжались схватки. Звезда отметила, что пока не выбрала имя для сына, однако надеется, что на днях все-таки определится с именем для малыша.

Сам процесс прошел очень быстро и безболезненно, я сама не ожидала от себя такого счастья,

– поделилась знаменитая мамочка.

Анна отметила, что муж в шоке от таких родов и гордится женой, ведь сын появился на свет довольно быстро, а она во время этого процесса вела себя профессионально. Предлагаем посмотреть результат удивительной фотосессии из роддома, который уже успел очаровать пользователей сети.

Фотосессия Анны Саливанчук в роддоме



Анна Саливанчук в роддоме / Фото: Viva.ua



Анна Саливанчук в роддоме / Фото: Viva.ua



Анна Саливанчук в роддоме / Фото: Viva.ua



Анна Саливанчук в роддоме / Фото: Viva.ua



Анна Саливанчук в роддоме / Фото: Viva.ua



Анна Саливанчук в роддоме / Фото: Viva.ua



Анна Саливанчук в роддоме / Фото: Viva.ua



Анна Саливанчук в роддоме / Фото: Viva.ua



Анна Саливанчук в роддоме / Фото: Viva.ua