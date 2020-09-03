Популярна українська акторка, зірка стрічки "Свінгери" Анна Саліванчук днями вдруге стала мамою. Знаменитість влаштувала сімейну фотосесію прямо у пологовому будинку та розповіла, як відбувалися пологи.

1 вересня Анна стала матір'ю сина. Вона неймовірно рада цій події і вирішила зафіксувати перші дні життя малюка і влаштувала атмосферну сімейну фотосесію з коханим та новонародженим сином. Миловидні кадри опублікувало видання Viva.ua.

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Саліванчук зізналася, що пологи тривали 11 хвилин, проте до цього протягом шести годин тривали перейми. Зірка зазначила, що поки що не обрала імені для сина, проте сподівається, що днями все-таки визначиться із ім'ям для малюка.

Сам процес пройшов дуже швидко та безболісно, я сама не очікувала від себе такого щастя,

– поділилася знаменита матуся.

Анна зазначила, що чоловік шокований від таких пологів і пишається дружиною, адже син з'явився на світ досить швидко, а вона під час цього процесу поводилася професійно. Пропонуємо переглянути результат дивовижної фотосесії з пологового, який вже встиг замилувати користувачів мережі.

Фотосесія Анни Саліванчук у пологовому будинку



Анна Саліванчук у пологовому будинку / Фото: Viva.ua



Анна Саліванчук у пологовому будинку / Фото: Viva.ua



Анна Саліванчук у пологовому будинку / Фото: Viva.ua



Анна Саліванчук у пологовому будинку / Фото: Viva.ua



Анна Саліванчук у пологовому будинку / Фото: Viva.ua



Анна Саліванчук у пологовому будинку / Фото: Viva.ua



Анна Саліванчук у пологовому будинку / Фото: Viva.ua



Анна Саліванчук у пологовому будинку / Фото: Viva.ua



Анна Саліванчук у пологовому будинку / Фото: Viva.ua