24 Канал поговорив на цю тему зі священниками УГКЦ та ПЦУ. У коментарях вони пояснили, що піст полягає не лише в обмеженнях у їжі, а й у духовному самовдосконаленню людини.

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Що означає слово "піст"

Отець православної церкви Михайло Омелян зазначив, що українське слово "піст" має своєрідну етимологію.

Деякі філологи стверджують, що слово піст походить з давньонімецької мови та означає "триматися міцно чогось та утверджуватися у чомусь". Тому піст є утвердженням. Утвердження в бажані виправити своє життя. Намагання міцно триматися на шляху добра,

– розповів священник.



Що означає слово "піст" / Фото Pinterest

Чи вважається неділя пісним днем

Загалом піст має 40 днів. Однак в церковному календалі усього є пісних 49 днів. Отець Михайло Омелян пояснив, що в суботу і неділю існують певні послаблення в їжі, оскільки неділя є особливим днем.

Як, наприклад, в перший день посту ми стараємося взагалі нічого не їсти, а впродовж тижня відбувається сухоїдіння, то вже в суботу і неділю є послаблення. Тому споживається коливо, додається олія,

– зазначив священник.

Отець греко-католицької церкви Василь Руденко розповів, що неділі не є днями посту, бо саме в неділю ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа.

Вселенські собори й канон визначають неділю як непісний день, але є винятки з цього правила. У певні неділі, наприклад в Хрестопоклонну неділю, може запроваджуватися піст,

– пояснив отець Василь Руденко.



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Великий піст 2023: що відомо