24 Канал поговорил на эту тему со священниками УГКЦ и ВЦУ. В комментариях они объяснили, что пост заключается не только в ограничениях в пище, но и духовном самосовершенствовании человека.

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Что означает слово "пост"

Отец православной церкви Михаил Емельян отметил, что украинское слово "пист" имеет своеобразную этимологию.

Некоторые филологи утверждают, что слово пост происходит из древнегерманского языка и означает "держаться крепко и утверждаться в чем-то". Поэтому пост есть утверждение. Утверждение в желании исправить свою жизнь. Попытки крепко держаться на пути добра,

– рассказал священник.



Что означает слово "пост" / Фото Pinterest

Считается ли воскресенье постным днем

В общем пост имеет 40 дней. Однако в церковном календаре всего есть постных 49 дней. Отец Михаил Емельян объяснил, что в субботу и воскресенье существуют определенные послабления в еде, поскольку воскресенье является особым днем.

Как, например, в первый день поста мы стараемся вообще ничего не есть, а в течение недели происходит сухое питание, то уже в субботу и воскресенье есть послабление. Поэтому потребляется качели, добавляется масло,

– отметил священник.

Отец греко-католической церкви Василий Руденко рассказал, что воскресенья не являются днями поста, потому что именно в воскресенье мы празднуем Воскресение Иисуса Христа.

Вселенские соборы и канон определяют воскресенье как непостный день, но есть исключения из этого правила. В определенные воскресенья, например в Крестопоклонное воскресенье, может вводиться пост,

– объяснил отец Василий Руденко.



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