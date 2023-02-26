24 Канал поговорил на эту тему со священниками УГКЦ и ВЦУ. В комментариях они объяснили, что пост заключается не только в ограничениях в пище, но и духовном самосовершенствовании человека.
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Что означает слово "пост"
Отец православной церкви Михаил Емельян отметил, что украинское слово "пист" имеет своеобразную этимологию.
Некоторые филологи утверждают, что слово пост происходит из древнегерманского языка и означает "держаться крепко и утверждаться в чем-то". Поэтому пост есть утверждение. Утверждение в желании исправить свою жизнь. Попытки крепко держаться на пути добра,
– рассказал священник.
Что означает слово "пост" / Фото Pinterest
Считается ли воскресенье постным днем
В общем пост имеет 40 дней. Однако в церковном календаре всего есть постных 49 дней. Отец Михаил Емельян объяснил, что в субботу и воскресенье существуют определенные послабления в еде, поскольку воскресенье является особым днем.
Как, например, в первый день поста мы стараемся вообще ничего не есть, а в течение недели происходит сухое питание, то уже в субботу и воскресенье есть послабление. Поэтому потребляется качели, добавляется масло,
– отметил священник.
Отец греко-католической церкви Василий Руденко рассказал, что воскресенья не являются днями поста, потому что именно в воскресенье мы празднуем Воскресение Иисуса Христа.
Вселенские соборы и канон определяют воскресенье как непостный день, но есть исключения из этого правила. В определенные воскресенья, например в Крестопоклонное воскресенье, может вводиться пост,
– объяснил отец Василий Руденко.
О Великом посте 2023 / Фото Pinterest
Великий пост 2023: что известно
- Пост у христиан западного обряда длится с 20 февраля по 8 апреля, а для восточного – с 27 февраля по 15 апреля.
- В этом году греко-католическая церковь будет праздновать Пасху по старому стилю. Поскольку официальный переход на григорианский календарь состоится 1 сентября.