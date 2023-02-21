В останній тиждень перед постом християни відмовляються від деякої їжі. Оскільки вже тоді віряни готуються до Великого посту: як тілом, так і душею, пише 24 Канал.

До теми Великий піст у 2023 році: коли розпочинається та що не можна робити перед Великоднем

Останній тиждень перед строгим постом 2023: що варто знати

Сирна седмиця триває цілий тиждень та закінчується Прощеною неділею. В цей день віряни мають попросити вибачення в усіх людей, яких образили. Таким чином потрібно очиститися від гріхів та готуватися до Христового Воскресіння.

В останній тиждень перед Великим постом віряни відмовляють від будь-яких м'ясних продуктів. Однак можна вживати в їжу яйця, масло, сир та інші молочні продукти. Саме тому цей тиждень називають "сирним". Також в цей тиждень дозволяється їсти рибу та інші морепродукти.



Сирна седмиця – останній тиждень перед Великим постом 2023 / Фото Pinterest

Крім обмежень в їжі, в Сирну седмицю віряни готують до посту в духовному сенсі: відвідують богослужіння, читають спеціальні молитви та утримуються від гучних забав. У цей тиждень заведено піти до сповіді та прийняти таїнство причастя.

Отже, останній тиждень перед Великим постом є перехідним періодом до строгого посту в церковному календарі. Оскільки людина має поступово відмовлятися від м'ясних і молочних страв, щоб не нашкодити своєму організмові.



Тиждень перед Великим постом 2023 / Фото Pinterest

Варто нагадати, що Великий піст у 2023 році розпочинається 27 лютого, а закінчується 15 квітня. Піст триває 49 днів. У цей час віряни обмежують себе в їжі: припиняють вживати м'ясо, рибу, молочні продукти та алкогольні напої.

Проте віряни, які мають проблеми зі здоров'ям, діти, вагітні жінки та літні люди не зобов'язані дотримуватися усіх обмежень у їжі. Оскільки це може зашкодити їхньому здоров'ю. Натомість духовний аспект посту є важливим для всіх.