Днями телеведуча та акторка Лілія Ребрик разом з чоловіком відправилась на Херсонщину. В українській пустелі зірка вже встигла влаштувати кілька зйомок. Для однієї з них вона обрала яскравий сарафан і солом'яний капелюх.

Після шаленого ритму зйомок Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким змінила атмосферу столиці на мальовничі пейзажі Херсонщини. Попри те, що це лише відрядження, подружжя мало змогу насолодитись морем, а ведуча – похизуватись бездоганними літніми образами у незвичних локаціях. В інстаграмі зірка показала фото з української пустелі – Олешківських пісків.

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Для зйомки Лілія Ребрик обрала стильний атласний сарафан яскраво-оранжевого кольору з незвичним принтом. Вона сміливо оголювала тендітні плечі, адже замість звичних бретелей вбрання трималось на стрічках фіолетового кольору. Варто зазначити, що навіть попри довжину міді знаменитість засвітила у кадрі ніжки в босоніжках пісочного кольору, адже сарафан з пікантним розрізом ефектно розвівався на вітрі.

Образ Лілія Ребрик завершила великим солом'яним капелюхом та плетеною сумкою. Чарівний вигляд доповнили сережки і легкий макіяж. Проте головною окрасою фото стала усмішка акторки, яка давно підкорила серця мільйонів глядачів.



Лілія Ребрик у яскравому сарафані на Херсонщині / Фото Instagram / @liliia.rebrik