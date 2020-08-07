Українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик разом із чоловіком відправилася на Херсонщину. Там вона бере участь у зйомках святкового марафону до Дня Незалежності України, а також насолоджується неймовірно красивими краєвидами.

Лілія Ребрик тривалий час перебувала разом із сім'єю на самоізоляції у заміському будинку. Після послаблення карантину вона повернулася до улюбленої роботи, звідки ледь не щодня публікує яскраві світлини на особистій сторінці в інстаграмі.

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Знаменитість не втрачає нагоди поєднати роботу з відпочинком, коли це можливо. Днями вона разом із знімальною групою відправилася у Херсонську область. Із телеведучою також поїхав її коханий Андрій Дикий. Подружжя позувало, ніжно обіймаюючи один одного, на піску. На обличчях закоханих сяяли усмішки, адже вони побували у новому для себе місці та вкотре переконалися, що наша країна має неймовірну красиву та різноманітну природу.

Образ Лілії Ребрик

На Олешківські піски Лілія відправилася у легкій білій сукні, яка підкреслила її фігуру і зробила акцент на ніжках. Волосся зірка вклала рівно, а на обличчя вирішила не наносити косметику. Ребрик похизувала натуральною вродою і мала неперевершений вигляд. Вона насолодилася кожною миттю та, судячи з кадрів, отримала незабутні емоції.

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