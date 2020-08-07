Украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик вместе с мужем отправилась на Херсонщину. Там она принимает участие в съемках праздничного марафона ко Дню Независимости Украины, а также наслаждается невероятно красивыми пейзажами.

Лилия Ребрик длительное время находилась вместе с семьей на самоизоляции в загородном доме. После ослабления карантина она вернулась к любимой работе, откуда едва ли не ежедневно публикует яркие фотографии на личной странице в инстаграме.

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Знаменитость не упускает случая совместить работу с отдыхом, когда это возможно. На днях она вместе со съемочной группой отправилась в Херсонскую область. С телеведущей также уехал ее возлюбленный Андрей Дикий. Супруги позировали, нежно обнимая друг друга, на песке. На лицах влюбленных сияли улыбки, ведь они побывали в новом для себя месте и в очередной раз убедились, что наша страна имеет невероятную красивую и разнообразную природу.

Образ Лилии Ребрик

На Олешковские пески Лилия отправилась в легком белом платье, которое подчеркнуло ее фигуру и сделало акцент на ножках. Волосы звезда уложила ровно, а на лицо решила не наносить косметику. Ребрик похвасталась натуральной красотой и непревзойденным видом. Она насладилась каждым мгновением и, судя по кадрам, получила незабываемые эмоции.

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