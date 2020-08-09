На днях телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с мужем отправилась на Херсонщину. В украинской пустыне звезда уже успела устроить несколько съемок. Для одной из них она выбрала яркий сарафан и соломенную шляпу.

После бешеного ритма съемок Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким сменила атмосферу столицы на живописные пейзажи Херсонщины. Несмотря на то, что это лишь командировка, супруги имели возможность насладиться морем, а ведущая – похвастаться безупречными летними образами в необычных локациях. В инстаграме звезда показала фото из украинской пустыни – Олешковских песков.

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Для съемки Лилия Ребрик выбрала стильный атласный сарафан ярко-оранжевого цвета с необычным принтом. Она смело обнажала хрупкие плечи, ведь вместо привычных бретелей наряд держался на лентах фиолетового цвета. Стоит отметить, что даже несмотря на длину миди знаменитость засветила в кадре ножки в босоножках песочного цвета, ведь сарафан с пикантным разрезом эффектно развевался на ветру.

Образ Лилия Ребрик завершила большой соломенной шляпой и плетеной сумкой. Волшебный вид дополнили серьги и легкий макияж. Однако главным украшением фото стала улыбка актрисы, которая давно покорила сердца миллионов зрителей.



Лилия Ребрик в ярком сарафане на Херсонщине / Фото Instagram / @liliia.rebrik